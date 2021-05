Roma, Pau Lopez si opera alla spalla sabato: fuori 3 mesi

Sabato a Villa Stuart il portiere della Roma verrà operato alla spalla sinistra. Lo stop sarà di tre mesi. Tornerà per la prossima stagione.

La lussazione alla spalla rimediata nella gara d'andata contro il Manchester United costringerà Pau Lopez all'operazione. Secondo 'Sky Sport', l'estremo difensore spagnolo della Roma finirà sotto i ferri sabato a Villa Stuart.

Infortunatosi nella gara d'andata dell'Old Trafford di una settimana fa, nella quale ha lasciato il posto a Mirante, l'ex Betis Siviglia dovrà osservare un lungo periodo di stop, che dovrebbe aggirarsi intorno ai tre mesi.

Oltre ad aver già finito la stagione in corso, come già noto da giorni, lo spagnolo potrebbe tornare in tempo per la prossima, che inizierà il 22 agosto.

Finisce in archivio anche il sogno Euro 2020, al quale probabilmente non avrebbe comunque partecipato: da novembre 2019 non è più stato convocato dalla selezione iberica.