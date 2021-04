Roma, redivivo Pau Lopez: 8 parate ed il rigore neutralizzato a Tadic

Il portiere della Roma ha sfornato una prestazione da saracinesca contro l'Ajax: 8 parate, alcune decisive, ed il rigore negato a Tadic.

Dopo qualche recente delusione, nella serata di ieri è arrivato il riscatto per una squadra italiana in Europa, tra l'altro in una partita ostica e fondamentale. La Roma di Paulo Fonseca, per l'andata dei quarti di finale di Europa League, ha avuto la meglio sull'Ajax padrone di casa per due a uno.

Merito dei goal di Lorenzo Pellegrini e Roger Ibañez, certamente; merito di un atteggiamento voglioso e combattente che l'allenatore Paulo Fonseca ha saputo trasmettere alla squadra, anche. Ma è stata soprattutto la serata dell'eroe che non ti aspetti, quello che fino ad ora non aveva mai convinto del tutto: Pau Lopez.

Da quando è arrivato a Roma, per il portiere spagnolo sono sempre state più ombre che luci. In un determinato periodo, sia dello scorso anno che di quello attuale, Fonseca gli ha anche preferito a lungo l'esperto Mirante. Ma ieri, schierato titolare contro l'Ajax, ha risposto con una prestazione da urlo.

Rigore parato a Dusan Tadic nel momento chiave della partita: riflesso da urlo e posizionamento studiato già in allenamento per contrastare il rigore calciato dal serbo, come confermato dallo stesso Pau Lopez nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport':

"Quella parata ha cambiato la dinamica della partita, ma è vero che secondo me abbiamo fatto molto bene quello che avevamo preparato. Sono contento per questa vittoria, ma non è finita, sarà una sfida durissima all'Olimpico. Sapevo che Tadic avrebbe calciato centrale, lo fa spesso. Studiamo i rigori degli avversari, sono rimasto fermo e ho avuto anche fortuna".

Quel momento del rigore parato a Tadic è stato il vero turning point della gara contro l'Ajax: con quel goal subìto la Roma sarebbe probabilmente crollata. Pau Lopez non solo non ha permesso alla squadra di cadere, ma gli ha fornito anche lo slancio per attaccare gli olandesi e trovare addirittura la vittoria.

E come se non bastasse non è stato solo il rigore a risultare decisivo. Le parate totali della partita di Pau Lopez sono state ben 8, alcune delle quali davvero difficili e quindi vitali: quella su Brobbey in uscita a valanga sull'attaccante dell'Ajax e la parata di piede sulla conclusione ravvicinata di Antony.

La Roma grazie al suo redivivo Pau Lopez, trova così un successo fondamentale in attesa dell'appuntamento tra una settimana allo Stadio Olimpico per la gara di ritorno.

Ma intanto recupererà a pieno Jordan Veretout, che ieri ha comunque dato ottimi segnali di reintegro, e forse anche un uomo chiave come Henrikh Mkhitaryan, che manca da troppo tempo a Paulo Fonseca.

Adesso la Roma dovrà essere però brava e capace a staccare per un momento la spina dall'Europa League e riattaccarla in campionato, dove la corsa alla Champions League sta forse sfuggendo di mano: la squadra è settima con sette punti di ritardo sull'Atalanta, che occupa il quarto posto. Domenica ci sarà il Bologna ad attendere i giallorossi, ma con un Pau Lopez così si potrà contare su una nuova e inaspettata arma.