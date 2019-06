Roma, Pastore vuole rimanere: "Non vedo ragioni per andare via"

Javier Pastore viene da un'annata deludente, la sua prima a Roma, ma vuole riprendersi il giallorosso: "Non vedo ragioni per andare via".

La dell'anno prossimo potrà ripartire anche da Javier Pastore. Dopo un primo anno deludente, l'ex ha voglia di imporsi e ha affermato di voler rimanere ancora in giallorosso.

Intervistato dagli argentini di 'Mundo.D', il trequartista ha fatto il punto sulla scorsa stagione, piena di difficoltà, ma ora superate. Così come gli infortuni.

“È stata una stagione strana, ero venuto a Roma per giocare di più ed essere indispensabile per la squadra. Per diversi motivi non ci sono riuscito. Non ho avuto molta continuità. Quando sono tornato ho segnato molti goal, ma soprattutto ora sono andato oltre gli infortuni”.

L'intenzione del Flaco è quindi chiara: non vuole andare via e vuole provare a imporsi in giallorosso. Niente ritorno in , per ora.

“Con la Roma ho altri tre anni di contratto, non vedo il motivo per andarmene. Visto poi che la scorsa stagione non è stata poi così buona, vorrei davvero fare almeno un altro anno in giallorosso. Di River e Boca si è parlato tanto, ma con me non si è fatto vivo mai nessuno"

Pastore ha dedicato anche un pensiero alla sua ex squadra, il , ancora in Serie B dopo aver sfiorato la ed essersi scontrato con faccende giudiziarie.