Roma-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma sfida il Parma nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri si gioca le ultime possibilità di qualificazione in sfidando il di Roberto D'Aversa, matematicamente salvo, nella 38ª e ultima giornata di . I capitolini sono sesti in classifica a quota 63 punti, frutto di 17 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte, e per poter sperare nel 4° posto devono battere con più di goal di scarto possibili i ducali, quattordicesimi con 41 punti (gli stessi di e , ma con una situazione negativa nei confronti diretti) e un cammino di 10 successi, 11 pareggi e 16 k.o..

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior marcatore fra i giallorossi in campionato con 11 reti in 27 partite giocate, mentre l'ivoriano Gervinho, autore di 10 goal in 29 partite, è il giocatore più prolifico dei gialloblù. La Roma è reduce da 2 pareggi e una vittoria sulla nelle ultime 3 giornate, il Parma invece ha collezionato un pareggio, una sconfitta e una vittoria sulla , decisiva per la conquista della salvezza, nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ROMA-PARMA

Roma-Parma si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 50° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ROMA-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Roma-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro personal computers, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PARMA

Ranieri recupera Manolas per l'ultimo impegno stagionale contro il Parma. Se il greco tuttavia non dovesse dare garanzie dal 1', si giocano una maglia accanto a Fazio Juan Jesus (favorito) e Marcano. In mediana tornerà De Rossi per il saluto ai suoi tifosi in quella che sarà la gara di addio alla squadra giallorossa. Davanti Dzeko sarà il centravanti, mentre sulla trequarti Kluivert potrebbe rilevare Under, con Zaniolo rientrato in gruppo ma non al meglio.

D'Aversa perde Siligardi e Bastoni oltre ad Inglese, ma recupera Gervinho. Al centro della difesa rientrerà Bruno Alves accanto a Iacoponi e Gagliolo, con Gazzola a destra e Gobbi a sinistra. A centrocampo Stulac potrebbe essere preferito a Scozzarella come regista, con Kucka e Barillà mezzali. Out Luca Rigoni. In attacco Ceravolo e il ristabilito Gervinho, tra i pali ci sarà l'esordio per Frattali.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

PARMA (5-3-2): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo.