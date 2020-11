Roma-Parma: Dzeko ancora positivo, altra chance per Mayoral

Il bosniaco non si è ancora negativizzato dal coronavirus, non potrà sfidare il Parma. Per Borja Mayoral una nuova opportunità da titolare.

La vola, ma dovrà continuare a farlo anche senza di lui. Edin Dzeko, infatti, non potrà prendere parte all'ottavo turno di campionato, che vedrà la formazione allenata da Fonseca sfidare tra le mura amiche dell'Olimpico il di Liverani. Il bosniaco è infatti ancora positivo al coronavirus.

Carica virale bassa per Dzeko, che non ha però ancora ottenuto il via libero per tornare a disposizione di Fonseca ed affrontare così il Parma. L'ex è risultato positivo ai tre tamponi fatti negli ultimi giorni come evidenzia l'Ansa, ragion per cui dovrà aspettare per tornare in campo.

Anche davanti ad un nuovo tampone, stavolta negativo, non ci sarebbe il tempo materiale per poter schierare Dzeko, visto e considerando come il 34enne bomber della Roma dovrebbe in ogni caso sostenere le visite d'idoneità sportiva della durata di due giorni.

Autore di tre goal nelle prime cinque giornate di campionato, ancora a secco nelle prime due di , Dzeko ha fin qui saltato il primo match stagionale divenuto 3-0 in favore del in virtù dell'allora possibile passaggio alla , per poi dire al 3-1 contro il in cui Mkhitaryan ha fatto la voce grossa con una tripletta.

Dzeko ha riposato in Europa League contro il Cluj ed ora dovrà guardare a distanza i compagni affrontare il Parma nel match che andrà in scena domenica alle ore 15. Senza di lui, Fonseca proporrà ancora una volta Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti, a supporto di Borja Mayoral.

Lo spagnolo ha dimostrato di poter essere una risorsa importante, vista la doppietta in Europa League contro il Cluj , ma nel match contro il Genoa non è stato particolarmente brillante e pericoloso. Una nuova chance per lui, deciso a mettere in difficoltà Fonseca anche quando Dzeko sarà nuovamente arruolabile.

Per Borja Mayoral, classe '97 ex , poco meno di 300 minuti giocati fin qui, con la sopracitata doppietta contro il Cluj che ha cominciato ad avvicinarlo ai tifosi della Roma. Per sbocciare nel cuore dei giallorossi l'opportunità da titolare contro il Parma. In attesa di Dzeko.