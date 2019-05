Roma-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida il Parma nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ultima gara stagionale per la di Claudio Ranieri, che nella 38ª giornata di sfida il di Roberto D'Aversa all'Olimpico e si gioca le ultime possibilità di qualificazione alla prossima . Il compito dei capitolini, sesti in classifica con 63 punti, è quasi impossibile, visto che si trovano davanti il a 65 e la coppia - a 66 e per poter sperare di piazzarsi fra le prime 4 devono sperare nei passi falsi delle squadre che li precedono.

I ducali, matematicamente salvi, sono tredicesimi con 41 punti, gli stessi del , ma sono in vantaggio sui rossoblù per la classifica avulsa, e dopo il successo del sul non possono più puntare al 10° posto. I giallorossi sono reduci da 2 pareggi e una vittoria sulla nelle ultime 3 giornate, mentre i gialloblù hanno rimediato un pareggio, una sconfitta e una vittoria decisiva per la salvezza contro la nell'ultimo turno.

La partita sarà l'ultima di Daniele De Rossi con indosso la maglia giallorossa. Ranieri gli darà spazio in mediana accanto a Cristante e potrebbe riproporre Kluivert sulla trequarti, mentre in difesa è recuperato Manolas. D'Aversa ritrova a disposizione l'ivoriano Gervinho in attacco, mentre visto l'infortunio di Bastoni, Gagliolo sarà spostato al centro della difesa e a sinistra agirà Gobbi. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-PARMA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Roma-Parma DATA 26 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Olimpico, Roma ARBITRO Paolo Silvio Mazzoleni TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO ROMA-PARMA

Roma-Parma si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva Roma-Parma, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, mentre Massimo Ambrosini si occuperà del commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno anche seguire Roma-Parma in diretta sulla piattaforma Sky Go collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone.

Ranieri punterà in attacco su Dzeko, a supporto sulla trequarti agiranno Under, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy. Zaniolo è rientrato in gruppo ma non è al meglio, e per questo con ogni probabilità partirà dalla panchina. In mediana accanto a Cristante spazio a De Rossi, alla sua ultima gara con la maglia giallorossa. In difesa è recuperato Manolas, che dovrebbe regolarmente affiancare Fazio al centro, con Florenzi e Kolarov terzini.

D'Aversa ritrova Gervinho in attacco: l'ivoriano affiancherà Ceravolo. Out per infortunio invece Inglese, Siligardi e Bastoni. In difesa torna anche Bruno Alves dopo la squalifica, al suo fianco giocheranno Iacoponi e Gagliolo, mentre a sinistra sarà inserito Gobbi. A centrocampo conferma per Stulac in regia, con Kucka e Barillà mezzali. Novità in porta, con Frattali che rileverà Sepe e farà il suo debutto in Serie A.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

PARMA (5-3-2): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo.