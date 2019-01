Roma, parla Monchi: "La sera più dura della mia carriera, non è il momento di valutazioni"

Monchi: "La serata più difficile da quando sono direttore sportivo, dobbiamo chiedere scusa. Non è il momento di fare delle valutazioni, aspettiamo".

Serata da incubo per la Roma , che nei quarti di finale di Coppa Italia è stata sconfitta per 7-1 dalla Fiorentina . Una debaclè che arriva dopo la rimonta subita domenica scorsa in campionato sul campo dell'Atalanta.

Ai microfoni di Roma Tv il direttore sportivo Monchi ha in primis voluto chiedere scusa ai tifosi per quanto accaduto in campo.

" E' una serata difficile da commentare, è forse la più difficile da quando faccio il direttore sportivo. Non ho mai vissuto una serata così, è dura. Dobbiamo solamente chiedere scusa ai nostri tifosi , immagino come si stanno sentendo perchè come loro nessuno sente la maglia giallorossa ".

Il futuro di Di Francesco è in forte dubbio, ma Monchi al momento non si vuole assolutamente sbilanciare sulle decisioni che verranno prese.

" Ripeto, posso chiedere solamente scusa. Non dobbiamo fare valutazione, ma solo aspettare. Adesso chiediamo solamente scusa, scusa, scusa ".

Visto come era stata preparata la partita, questo epilogo è stato del tutto inaspettato.

" Non credo proprio che qualcuno dei giocatori volesse giocare male, i ragazzi tenevano a questa competizione e volevano vincere. A parte Bergamo nelle ultime 5-6 partite la squadra era molto migliorata. Oggi volevamo fare bene ma non ci siamo riusciti ".

Adesso domenica c'è la sfida in chiave Champions contro il Milan di Gattuso .