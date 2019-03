Pallotta su Monchi: "Gli ho dato il controllo e siamo pieni di infortuni"

Il presidente della Roma risponde alle dichiarazioni di Monchi: "Guardando risultati e prestazioni, è chiaro che non ha funzionato".

Un immediato botta e risposta tra l'ex dirigente della Roma Monchi e il presidente giallorosso Pallotta, che ha risposto alle parole dello spagnolo in merito al progetto condiviso nel club capitolino.

Come riportato dal sito ufficiale della , Pallotta ha espresso tutto il suo stupore di fronte alle parole del dirigente:

"Sono rimasto un po’ sorpreso nel leggere le dichiarazioni di Monchi in conferenza stampa, dove ha dichiarato che volevamo intraprendere strade diverse. Fin dal primo momento, sono stato molto chiaro sulla direzione che dovevamo intraprendere ed è questo il motivo per cui abbiamo speso tanti soldi per portare Monchi da noi".

Il patron americano entra nel dettaglio spiegando le direttive date a Monchi nel momento del suo arrivo a Roma:

"Ho da subito detto che avrei voluto allenatori di primo livello, preparatori di primo livello, staff medico di primo livello, addetti allo scouting di primo livello, assieme a un’organizzazione calcistica di primo livello. Gli ho dato il pieno controllo per ingaggiare l'allenatore che voleva, per assumere i collaboratori tecnici e i preparatori, per gestire lo scouting e per acquistare i giocatori che preferiva. Guardando i risultati e le nostre prestazioni, è chiaro che questo non abbia funzionato".

Il cambio tecnico era già nella mente del presidente, ma Monchi aveva deciso di insistere con Di Francesco:

"A novembre, quando la nostra stagione stava andando di male in peggio e tutti notavano come l'allenatore stesse faticando a ottenere una reazione dai calciatori, chiesi a Monchi un piano B da attuare nel caso in cui le cose fossero ulteriormente peggiorate. Pur essendo lui l’unico responsabile della parte sportiva alla Roma, non aveva un piano B. Questo accadeva a novembre: mi spiegò che il suo piano B era continuare con la stessa strategia, quella del piano A".

Pallotta punta il dito contro la precedente gestione principalmente per i tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa giallorossa: