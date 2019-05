Roma, Pallotta si sfoga: "Monchi ha mentito a De Rossi, gli ho dato troppa libertà"

Il presidente della Roma James Pallotta ha fatto chiarezza sui tanti eventi controversi della stagione giallorossa appena conclusa.

La ha appena chiuso una delle stagioni più difficili della sua storia recente, tra svolte a livello dirigenziali, cambiamenti improvvisi in panchina, addii dolorosi e inchieste che hanno scosso ancora di più l'ambiente.

A bocce ferme e stagione conclusa, James Pallotta ha scritto una lettera aperta sul sito ufficiale del club facendo chiarezza su molti episodi oscuri della stagione giallorossa.

Pallotta ha affrontato anche il punto sull'inchiesta di 'Repubblica' pubblicata nella giornata di ieri, spiegando la versione dei fatti e il comportamento di De Rossi e Monchi.

"A Daniele è stata detta una bugia sull'acquisto di Nzonzi e il giorno seguente la sua reazione emotiva è stata quella che è stata. Il giorno dopo ancora è tornato sui suoi passi e si è scusato. Di Francesco? A 12 partite dalla fine del campionato ho avuto una conversazione telefonica con Daniele, che mi ha personalmente chiesto di continuare con lo stesso allenatore fino al termine della stagione. Alcune persone esternamente amano le polemiche e vogliono che alla Roma vada tutto a puttane".

"Il grosso problema nell'ultimo anno non sono state le cessioni, ma gli acquisti. A maggio di un anno fa ho evidenziato a Monchi i problemi e le necessità della Roma, mi ha chiesto il 100% del controllo e della fiducia in quanto nostro direttore sportivo. Ripenso ogni giorno alla sessione di mercato della scorsa estate e forse non avrei dovuto lasciargli tutta questa autonomia. Mi è dispiaciuto moltissimo per la posizione in cui Di Francesco era stato messo. Di Francesco ci ha comunicato che forse aveva perso il controllo dello spogliatoio e che, se avessimo pensato che per lui fosse ora di andare, se ne sarebbe andato senza fare resistenza".

Il presidente della Roma ha anche fatto un passo indietro e puntato il dito contro Monchi per la gestione del mercato, facendo mea culpa per quanto riguarda l'eccessiva libertà data al direttore sportivo andaluso.

Pallotta ha anche difeso il suo consigliere Franco Baldini, preso di mira dai tifosi giallorossi.

"Franco Baldini è chiaramente un mio consigliere e confidente da molto tempo e non ha mai fatto nulla a scapito di questo Club. Se pensate che Franco sia coinvolto in tutte le decisioni, allora vi sbagliate di grosso. Guardando le proteste, sembra che la gente sia convinta del suo coinvolgimento nella decisione sul contratto di Daniele ma non è vero. Franco non ha dato alcun input su Daniele"

Commento anche sulle critiche dirette a sé stesso, soprattutto nelle ultime settimane dopo il mancato rinnovo di contratto di Daniele De Rossi.