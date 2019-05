Pallotta saluta Ranieri e De Rossi: "Claudio un gentiluomo, per Daniele omaggio meritato"

Il presidente della Roma James Pallotta ha salutato Ranieri e De Rossi: "Claudio un gentiluomo, per Daniele omaggio strameritato".

- è stata una delle serate più tristi della stagione giallorossa. L'Olimpico ha salutato Daniele De Rossi dopo 18 anni, e anche Claudio Ranieri, che come annunciato lasciano il club a fine stagione.

Allo stadio non era presente il presidente James Pallotta, che il giorno dopo ha voluto salutare entrambi per quanto dato alla squadra tramite il profilo Twitter ufficiale della Roma.

Il numero uno della Roma ha salutato Ranieri definendolo un gentiluomo e ringraziandolo per aver accettato di tornare in un momento difficile dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'addio di Monchi.

“Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie”.

Pallotta in un altro tweet ha voluto ringraziare i tifosi per l'omaggio a De Rossi, all'ultima in assoluto con la maglia giallorossa.

“Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili".

Dal pubblico dell'Olimpico durante tutta la serata sono piovuti cori contro Pallotta e contro la sua gestione, un film già visto anche nella trasferta contro il , la prima dopo l'annuncio ufficiale dell'addio a Daniele De Rossi.