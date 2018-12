Roma, Pallotta deluso dalla squadra: incontro con Monchi a Boston

James Pallotta ha incontrato il ds Monchi e il grosso della dirigenza a Boston: i risultati della Roma non lo soddisfano, il silenzio come arma.

Il summit era stato fissato da tempo, conseguenza inevitabile di una serie di risultati da dimenticare per la Roma, nettamente in ritardo sulla tabella di marcia: se in Champions la qualificazione agli ottavi non è stata un gran problema, lo stesso non può dirsi per il campionato dove i ragazzi allenati da Di Francesco stentano in maniera evidente.

Juventus-Roma è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

Boston è il quartier generale del presidente James Pallotta, teatro dell'incontro con il ds Monchi e i due manager del settore finanziario e marketing, Guido Fienga e Francesco Calvo, dal quale si evince la forte rabbia per una situazione che appare difficilmente recuperabile.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il magnate statunitense si sarebbe trincerato dietro a un silenzio capace di far comunque rumore: sia sulla questione mercato che da mesi attanaglia i tifosi che sulla posizione, sempre in bilico, di Eusebio Di Francesco.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il tecnico una conferma a tempo, arrivata proprio qualche giorno prima della sfida più difficile, quella contro la Juventus a Torino: non il miglior momento per affrontare i sette volte campioni d'Italia in carica, peraltro nel loro stadio che da anni rappresenta un fortino e un fattore a favore.

Pallotta comunica a tratti, in un modo del tutto insolito: a un giornalista che gli aveva chiesto le sue sensazioni dopo la sofferta vittoria sul Genoa, ha risposto inviando una foto scattata alle terme di Lampedusa. Grottesco.

Come surreale è la classifica della sua Roma, al netto delle polemiche per una campagna acquisti che non ha mai convinto del tutto l'opinione pubblica. Serve una scossa, quella che da Boston non è ancora arrivata. Almeno per il momento.