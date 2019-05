Roma, Pallotta chiama i tifosi: "Se vogliono lo stadio devono intervenire"

La telenovela sul nuovo stadio della continua e sembra ancora non avere una fine. Il presidente giallorosso James Pallotta ha pubblicato un tweet piuttosto polemico in merito, facendo un appello ai tifosi.

"Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento”