Roma, il padre di Zaniolo: "Vuole segnare sotto la Nord nel derby"

Una stagione sfortunata per Nicolò Zaniolo, che procede nel suo percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato. Il padre del giovane talento italiano ha svelato le parole del centrocampista sulla rivalità con la .

Ai microfoni di 'Retesport', Igor Zaniolo ha raccontato la reazione del figlio dopo aver visto gli striscioni nel derby:

"Da ex giocatore dico che sono cose che fanno parte del gioco. Nicolò non se l’è presa più di tanto. Questa per lui è una medaglia, vuol dire che è temuto. Lui è romanista e voleva vincere il derby, ha preso positivamente questi striscioni. Mi ha detto: “Tanto c’è un karma, prima o poi segnerò sotto la Curva Nord in un derby".

Un amore per la maglia giallorossa che lo stesso centrocampista ha rinnovato parlando con il padre:

"Dopo aver baciato la maglia a fine partita gli ho detto: ‘Nicolò, che hai fatto? Adesso gli hai giurato fedeltà”. E lui mi ha risposto: “E qual è il problema?”. Non è stato un gesto per fare scena, ma voluto perché sente quella maglia e l’affetto della gente. Diventerebbe un problema lasciare la per l’affetto che prova per questa piazza e per questa squadra".