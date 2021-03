Roma, ora è ufficiale: Karsdorp rinnova fino al 2025

Da oggetto misterioso a titolarissimo. Dopo le tante difficoltà iniziali, Rick Karsdorp è riuscito a diventare fondamentale nella Roma di Paulo Fonseca.

Una continuità di rendimento premiata con un rinnonvo di contratto: l'olandese ha firmato un prolungamento fino al 2025. Lo ha annunciato la società giallorossa.

Arrivato in giallorosso nel 2017, Karsdorp ha fatto il suo ritorno nella Capitale la scorsa estate dopo un anno passato in prestito al Feyenoord".

Quest'anno il terzino olandese ha già segnato un goal e fornito cinque assist ai compagni. Al sito ufficiale del club giallorosso ha espresso la propria gioia per la fiducia.

“Sono davvero felice per questo rinnovo, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera".