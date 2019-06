Roma, Nzonzi non si presenta al raduno: in arrivo una multa, poi la cessione

Steven Nzonzi non si è presentato con i compagni della Roma alle visite mediche a Villa Stuart: multa in arrivo, probabile la cessione del francese.

Continuano a susseguirsi le situazioni difficili in casa , in vista di quello che si annuncia come un avvio di stagione particolarmente tribolato. Se per El Shaarawy sono fortissime le sirene cinesi, ora a far discutere è il caso riguardante Steven Nzonzi.

Il mediano francese, che fu ribatezzato 'La Bestia' dal presidente James Pallotta al suo arrivo l'estate scorsa dal , non si è presentato al raduno con i compagni di squadra non oberati da impegni con le Nazionali e fissato nella giornata di martedì per le visite mediche pre-stagione a Villa Stuart.

La scelta, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', sarebbe dettata da ragioni di calciomercato: dietro al giocatore ci sarebbe infatti l'Olympique , che dovrebbe cedere Ndombelé e gli avrebbe fatto un'offerta contrattuale molto interessante. Il nuovo D.s. giallorosso Petrachi sarebbe a conoscenza dell'interesse del club francese per il giocatore, ma al momento non avrebbe ricevuto proposte concrete.

Secondo quanto riferisce il quotidiano romano, la società starebbe già preparando una multa salata per il campione del Mondo, che potrebbe essergli comminata già nella giornata di oggi. Successivamente è molto probabile che il club decida di metterlo in lista trasferimenti e tenti di cederlo in tempi rapidi perché non si creino ulteriori malumori nello spogliatoio.

L'unico problema è di carattere economico, visto che la Roma aveva sborsato 29,4 milioni di euro per assicurarsi Nzonzi dal Siviglia e ora non vuole che si realizzi una minusvalenza. Per questo i giallorossi non sono disposti a lasciarlo partire per meno di 25 milioni, e potrebbero dare l'ok per una partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Oltre al Lione di Aulas, che si trova in pole position, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero interessati alle prestazioni di Nzonzi altri due club francesi di prima fascia come il e l'Olympique .