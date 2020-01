Roma, Nzonzi lascia il Galatasaray: ufficiale il passaggio al Rennes

Steven Nzonzi lascia il Galatasaray, con la Roma che gira il prestito del giocatore al Rennes fino al termine della stagione.

Steven Nzonzi torna alla , ma solo virtualmente: il centrocampista francese ha terminato il prestito con il e torna in patria per giocare con la maglia del , sempre in prestito dalla squadra giallorossa.

"L'AS Roma comunica che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l'opzione per un ulteriore anno. Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019".

Nzonzi in questa prima parte di stagione con il Galatasaray ha totalizzato 10 presenze in campionato e ben 5 in , prima di 'rompere' con la guida tecnica del club turco e cercare una nuova destinazione, che adesso risponde ufficialmente al Rennes.