La Roma svela la nuova maglia 2021/2022

I giallorossi presentano la casacca per la nuova annata al via ad agosto: è firmata New Balance.

Dopo essere stata spoilerata nelle prime ore della giornata, la Roma ha svelato ufficialmente la maglia per la stagione 2021/2022. Dopo la messa in vendita di diversi siti specializzati in materiali del mondo del calcio, i giallorossi hanno confermato la propria casacca.

Firmata New Balance, la maglietta della Roma ha un nuovo sponsor, Digitalbits, oltre a quello posteriore, in basso, di Hyundai. Loghi in giallo, casacca completamente rossa con bordi della manica in giallo alla pari della scritta AS Roma nella parte posteriore, precisamente nel colletto.

Con l'arrivo di Mourinho, la Roma sale ad un livello superiore a livello internazionale, visti i milioni di fans dello Special One, un allenatore che si ama o si 'odia', capace comunque di far parlare di sè in senso positivo o in negativo. Qualcuno per alzare l'asticella.

Grande entusiasmo in questi giorni per l'arrivo di Mourinho a Roma, per la conferenza di presentazione avvenuta e per la nuova maglia che i giallorossi indosseranno tra Serie A, Coppa Italia e la nuova Conference League in cui i capitolini proveranno a spingersi verso la vittoria.