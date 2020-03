Roma e Nazionale hanno deciso: niente Europei per Zaniolo

Secondo il 'Corriere dello Sport', gli staff medici di Roma e Nazionale hanno deciso di non rischiare Zaniolo: niente Euro 2020 per il centrocampista.

Nicolò Zaniolo non parteciperà ad . Il centrocampista, alle prese col recupero dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, non verrà rischiato.

Lo fa sapere il 'Corriere dello Sport', riportando come sia lo staff medico della che quello della Nazionale italiana hanno deciso di evitare nuove ricadute forzando il rientro di Zaniolo in tempo utile per gli Europei.

La prossima settimana, il gioiellino giallorosso si sottoporrà ad una nuova visita di controllo dal professor Mariani a Villa Stuart: le possibilità di vederlo in campo con la maglia azzurra a giugno, però, svaniscono.

Zaniolo si è infortunato lo scorso 12 gennaio durante Roma- , quando in occasione di una progressione palla al piede ha sentito il ginocchio fare 'crac'. Da lì l'operazione e la fase riabilitativa, ma il rientro avverrà soltanto in occasione del ritiro precampionato a luglio.