Roma e Napoli nelle prime giornate per la Juventus: Pirlo subito alla prova

Dopo la Sampdoria al primo turno, la Juventus dovrà affrontare i giallorossi e gli azzurri: il nuovo tecnico sotto esame.

Sarà subito messo alla prova, Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico della , che come noto ha sostituito Sarri iniziando la sua carriera da allenatore immediatamente in una big, dovrà infatti affrontare due sfide ostiche nelle prime tre giornate della Serie A 2020/2021

Se nel primo turno di la Juventus se la vedrà contro quella con cui ha conquistato il nono scudetto consecutivo lo scorso luglio, Madama dovrà vedersela contro la all'Olimpico nella seconda giornata e dunque contro il di Gattuso alla terza, allo Stadium.

Un bel banco di prova per Pirlo, che ha tutti gli occhi puntati addosso dopo l'annuncio della sua promozione da tenico dell'Under 23 a mister della prima squadra. Punti Scudetto subito importanti per la Juventus, come al solito chiamata a difendere il titolo di Campione d' , nelle sue mani da ormai nove anni.

Anche nel 2019/2020 la Juventus aveva affrontato il Napoli a inizio campionato, nello scorso torneo però già alla seconda, mentre per trovare due big match nelle prime tre giornate bisogna andare indietro fino al 2012/2013, quando i bianconeri di Conte sfidarono e dopo aver sfidato il : sette punti, con unico pareggio nel Derby d'Italia.

Diversamente dalle altre stagioni, però, la Juventus non dovrà affrontare sfide di in mezzo alle grandi sfide italiane: i gironi del torneo europeo cominceranno infatti solamente il 20 ottobre, ovvero tra le sfide bianconere contro e .

Per vedere il Derby d'Italia invece bisognerà attendere il 18esimo turno all'andata e dunque la penultima giornata generale della Serie A 2020/2021: i tifosi di Inter e Juventus dovranno aspettare a lungo prima di poter seguire da lontano, e chissà dal vivo, il match più sentito di tutti.