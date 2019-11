Roma-Napoli, le pagelle: Meret non basta, Mancini una sorpresa

Mancini sembra giocare a centrocampo da sempre. Nel Napoli deludono Mario Rui e Mertens, mentre Meret si conferma un predestinato.

Queste le pagelle di - :

MANCINI 7 - Chissà se lo rivedremo sulla linea dei difensori o se, invece, questo sarà il suo nuovo ruolo. Ancora una gara più che sufficiente, impreziosita da un assist alla Totti che per poco non manda a segno Pastore. Sta prendendo fiducia e quella che sembrava una mossa della disperazione sta diventando un punto di forza della nuova Roma di Fonseca.

MERET 7 - Miracoloso sul rigore parato a Kolarov, forse ancor di più sul colpo di testa di Pastore: in quell'occasione il fuorigioco ravvisato sarebbe poi stato corretto dal VAR, quindi il suo salvataggio è stato decisivo a tutti gli effetti. Tocca anche il secondo penalty, quello di Veretout, ma non riesce nel miracolo.

- Ancora una volta non convince, non alimentando certo i rimpianti dei suoi ex tifosi. Soffre sin dall'inizio, poi combina la frittata regalando il secondo calcio di rigore alla Roma.

KOLAROV 5 - Sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare la gara sin dal primo tempo , poi viene bruciato da Lozano in occasione dell'azione che riapre la partita.

PASTORE 7 - Esce finalmente tra gli applausi dell'Olimpico. La sua prestazione richiama alla memoria il giocatore di qualche anno fa: rapido, concentrato e utile anche in fase di ripiegamento, dispensa assist ai compagni senza far mancare l'apporto in fase di non possesso.

MERTENS 5 - Partita anonima, non da lui. Il belga si perde tra le maglie giallorosse e si vede pochissimo fino al momento della sua sostituzione.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Spinazzola 6.5, Cetin 5, Smalling 6.5, Kolarov 5; Mancini 7, Veretout 6.5; Zaniolo 6.5 (81' Under s.v.), Pastore 7 (89' Santon s.v.), Kluivert 6 (77' Perotti s.v.), Dzeko 6

NAPOLI (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 5; Callejon 5 (58' Lozano 6.5), Zielinski 6, Ruiz 5.5, Insigne 5.5 (83' Younes s.v.); Mertens 5 (65' Llorente 6), Milik 6.5