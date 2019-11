Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Cetin, Manolas e Milik dal 1'

Roma-Napoli apre l'undicesima giornata di Serie A: Fonseca si affida a Cetin in difesa e punta ancora su Pastore; Milik con Mertens nel Napoli.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.

Ancelotti non sarà in panchina dopo il ricorso respinto proprio oggi, ma quella contro la è una sfida fondamentale a prescindere, per classifica e ambizioni di Roma e .

Paulo Fonseca conferma la formazione pre-annunciata alla vigilia, con Cetin che sostituisce lo squalificato Fazio. Spinazzola sulla fascia destra difensiva e Mancini ancora a centrocampo con Veretout. Poker d'attacco ancora lo stesso, con Zaniolo, Pastore, Kluivert e Dzeko. Tutti costretti agli straordinari.

Il Napoli recupera Manolas e Mario Rui in difesa, subito schierati da titolari. A centrocampo Zielinski e Fabian centrali, con Insigne e Callejon sulle fasce. Milik confermato in attacco, stavolta con Mertens dal primo minuto.