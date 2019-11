Roma-Napoli, Dzeko senza maschera: se la toglie durante la gara

Durante il primo tempo di Roma-Napoli, Dzeko si è avvicinato alla panchina gettando via la maschera. Prima del match aveva detto: "Ci vedo poco".

La leggenda dell'uomo mascherato, eroe della dall'identità nascosta, è finita. Edin Dzeko si è tolto la maschera, che così bene gli ha portato una settimana fa contro il . E ora non ha più intenzione di indossarla.

Segui live 3 partite di Serie A TIM su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il fatto è accaduto negli ultimi minuti del primo tempo del match contro il . Con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Zaniolo, Dzeko si è avvicinato alla panchina di Fonseca e ha gettato via la maschera, disputando i successivi minuti e poi il secondo tempo senza protezione.

Lo stesso Dzeko, del resto, parlando a 'Roma Tv' prima del match non aveva nascosto i problemi visivi che la maschera gli ha creato nelle precedenti partite.

"Come sto? Sto bene. Sicuramente ci vedo poco, però almeno posso correre".

La frattura al naso rimediata nella polemica partita pareggiata contro il , dunque, è alle spalle. Dzeko può finalmente scendere in campo senza la maschera. Un impedimento in meno per il centravanti bosniaco.