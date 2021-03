Roma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Napoli chiudono il 28° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Napoli

Roma-Napoli Data: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

il Derby del Sole mette in palio punti preziosissimi per la Champions League. Roma e Napoli hanno dimostrato spesso di avere un andamento altalenante in questo campionato, ma vincere questo scontro diretto sarebbe di fondamentale importanza per il futuro della classifica.

Nella partita d'andata, giocata appena dopo la morte di Diego Armando Maradona, il Napoli era riuscito a battere la Roma addirittura 4-0, in quello che poi si sarebbe chiamato da quel momento Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A (1N, 2P), incluse le ultime due in ordine di tempo: è dal 1976 che i giallorossi non perdono almeno tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato.

É dal 2010/11, con Ranieri in panchina, che la Roma non perde entrambe le gare stagionali con il Napoli in Serie A (alla guida degli azzurri c’era Walter Mazzarri).

É dall’aprile 2012 che una sfida all’Olimpico tra Roma e Napoli in campionato non si chiude in parità: da allora cinque vittorie giallorosse e tre azzurre. Dal 2016/17 ad oggi il Napoli è l’unica squadra che ha ottenuto almeno tre successi in casa della Roma in Serie A.

ORARIO ROMA-NAPOLI

ORARIO ROMA-NAPOLI

La partita tra Roma e Napoli chiuderà il programma del 28esimo turno di Serie A, domenica 21 marzo alle ore 20.45. Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva e in diretta tv la sfida tra Roma e Napoli. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani e Daniele Adani, che si occuperà del commento tecnico.

Roma-Napoli potrà ovviamente essere seguita anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire Roma-Napoli in diretta streaming anche su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Roma-Napoli anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Paulo Fonseca deve rinunciare a Bruno Peres per squalifica, oltre a Mkhitaryan, Veretout, Smalling, Zaniolo e Juan Jesus per infortunio. Dzeko dovrebbe tornare titolare, supportato da Pellegrini e Pedro, in ballottaggio con El Shaarawy. Mancini torna titolare dopo aver inizialmente riposato in Europa League. Da valutare le condizioni di Ibanez, uscito per un colpo alla testa contro lo Shakhtar.

Gattuso si affida alla formazione tipo delle ultime uscite. Mertens prima punta, con Insigne, Zielinski e Politano alle sue spalle. Di Lorenzo squalificato in difesa, al suo posto ci sarà Hysaj. Mediana composta da Fabian Ruiz e Demme.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.