Roma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Roma e Napoli si sfidano nel Derby del Sole, anticipo dell'11° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Derby del Sole fra la di Paulo Fonseca e il di Carlo Ancelotti apre l'11ª giornata di . All'Olimpico si fronteggiano due squadre che attraversano dei momenti opposti sul piano dei risultati: positivo quello della Lupa, quarta in classifica a quota 19 punti con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, negativo invece quello dei partenopei, reduci da 3 pareggi e un solo successo nelle ultime 4 gare e quinti in graduatoria assieme a e con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Fra le due formazioni sono state 72 le gare giocate in casa dei capitolini in Serie A e queste ultime vedono un predominio statistico della Roma con 32 successi, 28 pareggi e 12 affermazioni del Napoli. I giallorossi tuttavia hanno perso tutti e tre gli ultimi Derby del Sole disputati all'Olimpico, dopo aver vinto consecutivamente i precedenti quattro. I capitolini sono inoltre la squadra contro cui i campani hanno pareggiato maggiormente in trasferta nel massimo campionato italiano.

Nelle 5 partite casalinghe finora giocate, la squadra di Fonseca non è mai riuscita a mantenere inviolata la propria porta, tuttavia, assieme all' , è una delle squadre che ha perso di meno in casa da aprile ad oggi, solo una volta in 19 gare. Il Derby del Sole avrà un sapore particolare per il difensore del Napoli Kostas Manolas, grande ex del confronto fra i giocatori in campo, che conta 156 presenze e 5 goal in Serie A con la casacca giallorossa. Un altro ex è il centrocampista della Roma Amadou Diawara, che non potrà invece prendere parte al match per infortunio.

L'altro illustre ex della partita siede però sulla panchina partenopea ed è Carlo Ancelotti, che da calciatore ha indossato la maglia giallorossa dal 1979 al 1987 collezionando complessivamente 227 presenze e 17 goal (171 e 12 reti in Serie A) e vincendo 4 Coppe e uno Scudetto.

L'attaccante bosniaco Edin Dzeko è il miglior marcatore della Lupa in campionato con 5 reti, mentre Arkadiusz Milik e Dries Mertens sono i giocatori più prolifici della squadra di Ancelotti con 4 marcature. Il belga ha peraltro un ottimo score contro i partenopei, cui ha rifilato 5 goal nelle ultime 5 sfide. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli si disputerà il pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi di Firenze, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 145° Derby del Sole fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il Derby del Sole Roma-Napoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Roma-Napoli in diretta mediante Sky Go: la sfida sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e notebook, sia sul proprio pc di casa o notebook. Nel primo caso occorrerà scarica la app per sistemi iOS e Android, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre in alternativa l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che acquistando uno dei pacchetti proposti consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Prosegue l'emergenza infortuni per Fonseca, che avrà ancora indisponibili i vari Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan, Cristante, Diawara, Zappacosta e Kalinic. In difesa recupera però Juan Jesus, che si gioca la maglia da titolare col giovane Cetin per affiancare Smalling. A destra è ballottaggio tra Spinazzola e Florenzi, in mediana spazio ancora una volta all'adattato Mancini con Veretout. Sulla trequarti Pastore è favorito su Perotti per completare il terzetto con Kluivert e Zaniolo. Dzeko sarà il terminale offensivo dei giallorossi nel 4-2-3-1.

Ancelotti dal canto suo avrà 3 assenze pesanti per la sfida con la Roma: saranno indisponibili per infortunio infatti Malcuit, Allan e Ghoulam. Recuperati invece Manolas al centro della difesa e Hysaj, che dovrebbe partire dalla panchina. Il greco tornerà a comporre la coppia centrale con Koulibaly, mentre a sinistra potrebbe esserci il ristabilito Mario Rui, in vantaggio su Luperto. A centrocampo l'assenza del brasiliano sarà coperta con l'inserimento di Zielinski. Bagarre assoluta infine in attacco, dove dovrebbe rivedersi Mertens in coppia con il polacco Milik, che attraversa un buon momento di forma, ma non è da escludere l'impiego di uno fra Lozano e Fernando Llorente.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens