Roma, Mourinho perde pezzi: problemi fisici per Ibanez e Abraham

Non è stato il ritorno a San Siro che sperava quello di José Mourinho. Il portoghese ha affrontato per la prima volta l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia con la Roma, uscendo sconfitto per 2-0.

Oltre ad un posto in semifinale, lo Special One rischia di tornare da Milano senza alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni.

Nel corso della gara infatti sia Roger Ibanez sia Tammy Abraham sono stati costretti a lasciare il campo in anticipo per dei problemi fisici.

Infortunio alla caviglia per il difensore brasiliano, mentre l'attaccante inglese è uscito per un problema muscolare nella parte posteriore della coscia. Entrambi da valutare per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo