Roma-Monza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Monza nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

ROMA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Monza

Roma-Monza Data: 30 agosto 2022

30 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Zona DAZN (numero 214 satellite)

, Zona DAZN (numero 214 satellite) Streaming: DAZN

La Roma di José Mourinho affronta in casa il Monza di Giovanni Stroppa nell'anticipo serale della 4ª giornata infrasettimanale della Serie A. I capitolini sono fra le sei squadre attualmente al comando della classificacon 7 punti conquistati in 3 giornate, frutto di 2 vittorie e un pareggio, mentre i brianzoli si trovano sul fondo della graduatoria ancora a quota 0 punti, in virtù di 3 k.o. rimediati in altrettante gare.

Essendo la prima stagione della storia del Monza in Serie A, non esistono precedenti fra i lombardi e la Roma nel massimo campionato. Le due squadre si sono tuttavia affrontate 3 volte in gare ufficiali (2 volte nel campionato di Serie B 1951/52 e una volta in Coppa Italia) con un bilancio favorevole ai giallorossi di 2 vittorie e una sconfitta.

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 a Torino con la Juventus e sfiderà in trasferta l'Udinese domenica 4 settembre, mentre il Monza viene dalla sconfitta per 1-2 in casa con i friulani e sfiderà poi l'Atalanta nel Derby lombardo lunedì 5 settembre.

Paulo Dybala, autore di un assist fino a questo momento, deve ancora trovare la sua prima rete in gare ufficiali con la maglia della Roma. Ancora a secco in queste prime giornate anche il centravanti del Monza Andrea Petagna, che il club biancorosso ha prelevato dal Napoli. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-MONZA

Roma-Monza si disputerà la sera di martedì 30 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ROMA-MONZA IN TV

L'anticipo serale del 4° turno di Serie A, Roma-Monza, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con una spesa aggiuntiva mensile di 5 euro.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Roma-Monza su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che avrà al suo fianco Alessandro Budel come seconda voce.

ROMA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, mediante DAZN, potrà vedere Roma-Monza in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la gara Roma-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MONZA

Mourinho avrà ai box Zaniolo, Wijnaldum e Darboe e a livello tattico riproporrà per i giallorossi il modulo 3-4-2-1. Davanti al portiere Rui Patrício, la difesa a tre sarà composta da Mancini, Smalling e Ibañez. A centrocampo Matic e Pellegrini saranno gli interni, con Celik sulla fascia destra e Zalewski che potrebbe far rifiatare Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham sarà il centravanti (con possibile debutto di Belotti a gara in corso) e Dybala ed El Shaarawy agiranno da trequartisti alle sue spalle.

Stroppa si gioca tutto con il suo 3-5-2, senza gli infortunati D'Alessandro, Dany Mota, Andrea Ranocchia e Pablo Marí. Fra i pali Di Gregorio potrebbe essere nuovamente preferito a Cragno, con ballottaggio fra Carlos Augusto e Carboni per completare la difesa a tre a tre accanto a Caldirola e Marrone. A centrocampo potrebbe trovare spazio dal 1' Pessina come mezzala destra accanto al regista Sensi e alla mezzala sinistra Valoti (preferito a Filippo Ranocchia). Sulle corsie laterali, invece, a destra sarà confermato Birindelli, mentre a sinistra giocherà Molina. Davanti conferma per la coppia composta da Caprari e Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.