Roma, Monchi ultimo scudo per Di Francesco: si gioca tutto contro il Milan

James Pallotta è pronto a esonerare Eusebio Di Francesco ma l'ultima parola spetta al ds Monchi: Paulo Sousa il nome sul quale la Roma vuole puntare.

Quella contro il Milan sarà l'ultima spiaggia per Eusebio Di Francesco, con il tecnico pescarese che potrebbe essere esonerato nel caso in cui la sua Roma non dovesse riuscire a mostrare quantomeno una reazione contro i rossoneri.

A preoccupare più di tutto nel pesantissimo 7-1 subito ieri sera in Coppa Italia per mano della Fiorentina, è lo scollamento che è apparso in campo tra l'allenatore e i suoi giocatori, con Di Francesco che nel dopopartita si è detto molto deluso per l'andamento della gara.

"Ogni commento è superfluo, dobbiamo solo chiedere scusa per la prestazione vergognosa. Io in primis, perché non ci possiamo permettere certe figure. E neanche certi comportamenti durante la gara, che non sono accettabili. Adesso voglio fare delle valutazioni a freddo, il mio stato d’animo non è dei migliori".

A distanza di un mese dalla sconfitta in Champions League contro il Viktoria Plzen, la panchina di Di Francesco torna dunque a traballare con forza, con le dimissioni che restano però un'opzione non contemplabile per l'ex Sassuolo.

Se fosse per James Pallotta invece, il tecnico giallorosso sarebbe già stato esonerato. Ma la decisione spetta al ds Monchi, come lo stesso presidente della Roma ha ribadito a chi glielo ha chiesto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia con un risultato tennistico.

"Di Francesco? Chiedete a Monchi".

E proprio il ds spagnolo pare essere rimasto l'ultimo scudo a difesa dell'ex Sassuolo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport', Paulo Sousa è già stato allertato e, in caso di sconfitta della Roma contro il Milan domenica sera, il portoghese è pronto a rilevare la panchina di Di Francesco.

A proteggere l'attuale tecnico giallorosso ci ha pensato però proprio Monchi, attirando l'attenzione su di sè e mettendo in discussione solamente la propria poltrona.

"Sono io a essere in discussione. Sono stato io a costruire la squadra e a dare fiducia a Di Francesco. Lui non rischia nulla. Tutti hanno ancora la massima fiducia. Le soluzioni vanno cercate dentro Trigoria. Io non abbandonerò i miei giocatori e lo staff tecnico in questo momento".

Intanto questa mattina proprio a Trigoria dirigenza e squadra si sono riuniti per analizzare la grottesca prestazione offerta ieri sera sul campo del Franchi. Ad accoglierli al centro sportivo il silenzio più totale.

Dopo le pesanti contestazioni della notte, come riportato da 'ForzaRoma', i tifosi hanno deciso infatti di non rimanere ad aspettare il rientro dei giocatori al centro di allenamento anche questa mattina, mostrando disinteresse per la squadra.

Il 7-1 contro la Fiorentina ha riportato alla mente dei supporters giallorossi le cadute analoghe contro Manchester United e Bayern Monaco. Due debacle che i tifosi dela Lupa speravano di non dover più rivivere e che invece sono riaffiorate in seguito al peggior risultato mai conseguito dal club in Coppa Italia.