Roma, Monchi tentato dall'Arsenal: Ausilio tra i possibili sostituti

L'Arsenal sarebbe disposto a versare tre milioni di euro per portare Monchi a Londra, la Roma studia le alternative e pensa a Piero Ausilio.

Restyling societario alla Roma dove, dopo la riorganizzazione dei giorni scorsi, nei prossimi mesi a salutare potrebbe essere l'attuale direttore sportivo Monchi.

Il rapporto tra lo spagnolo e Pallotta d'altronde non è più solidissimo e Monchi, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe molto tentato dalla possibilità di tornare a lavorare con Unai Emery all'Arsenal.

I Gunners, dopo l'addio di Gazidis, cercano un dirigente forte tanto che sarebbero addirittura disposti a versare tre milioni di euro alla Roma pur di liberare Monchi.

Ma ad oggi non è neppure da escludere un clamoroso ritorno del direttore sportivo giallorosso a Siviglia, stavolta nelle vesti di presidente.

La Roma in ogni caso inizia a studiare le possibili soluzioni e Pallotta sembra intenzionato a sostituire Monchi con un profilo meno ingombrante e più 'tecnico'.

L'ultima idea in tal senso, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe rappresentata da Piero Ausilio che potrebbe lasciare l'Inter dopo l'arrivo di Marotta. Le alternative sono Mirabelli e Faggiano, quest'ultimo oggi al Parma.

Pallotta però riflette anche su una possibile promozione interna: a giocarsi il posto sarebbero Ricky Massara e Federico Balzaretti.

E' chiaro che con l'addio di Monchi diminuirebbero le possibilità di rivedere Di Francesco sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione, sempre che l'attuale tecnico non vada molto lontano in Europa e soprattutto non centri la qualificazione in Champions League: a queste condizioni infatti la conferma sarebbe praticamente certa anche senza Monchi.