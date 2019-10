Roma, Monchi si sfoga: "Sono stato cacciato, persi 20 milioni con gli infortuni"

L'ex direttore sportivo della Roma torna sulla sua avventura italiana: "Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo".

Una breve e sfortunata avventura italiana per Monchi, tornato in patria per gestire il mercato del suo : l'ex direttore sportivo della è tornato sulla sua esperienza giallorossa svelando tutto il suo malumore per il trattamento avuto.

Ai microfoni del giornale spagnolo 'El Confidencial', Monchi racconta la sua versione dei fatti sull'addio al club capitolino:

"Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un'altra cosa, ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati".

Una stagione falcidiata dai problemi fisici della rosa, che ha spinto lo stesso Monchi a valutare il danno economico dopo l'addio: