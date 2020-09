La Roma aspetta Milik: prima parte delle visite mediche ad Innsbruck

La Roma vuole valutare al meglio le condizioni di Milik. Prime visite in Austria, solo dopo l’ok libererà Dzeko per la Juventus.

Valzer delle punte doveva essere e con ogni probabilità valzer delle punte sarà. Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko sono al centro di un giro degli attaccanti tra i più clamorosi degli ultimi anni.

Come è ormai noto, la ha individuato nel bomber bosniaco il centravanti da inserire in un reparto che è rimasto orfano di Gonzalo Higuain (nelle scorse ore è stata ufficializzata la rescissione del contratto che legava l’argentino ai bianconeri), ma per arrivare al suo grande obiettivo è necessario che la prima riesca a chiudere appunto per Milik.

L’attuale attaccante del , dopo qualche giorno di riflessione, sembra essersi deciso ad accettare la destinazione giallorossa, perché ogni tessera del puzzle vada però al suo posto, saranno necessari ancora diversi passaggi.

Come riportato da Sky, l’attaccante polacco potrebbe sottoporsi venerdì mattina ad una prima parte delle visite mediche che non verranno effettuate a Roma, bensì in ad Innsbruck, probabilmente presso la stessa clinica nella quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico nei giorni scorsi Nicolò Zaniolo.

La Roma vorrebbe quindi valutare al meglio le condizioni di un giocatore che in passato ha riportato la rottura del crociato anteriore prima del ginocchio sinistro e poi di quello destro e non autorizzerà le visite mediche di Dzeko per la Juventus se prima non riceverà un ok dall’Austria.

Saranno quindi necessari ancora alcuni giorni d’attesa perché, oltre che dei responsi medici favorevoli, perché Roma e possano accogliere i loro nuovi attaccanti.