Roma-Milan, Totti torrna in tribuna: mancava dall'addio di De Rossi

Francesco Totti è tornato all'Olimpico per la sfida tra Roma e Milan: è la prima volta dopo il chiacchierato addio alla società in estate.

Francesco Totti torna dalla sua per la prima volta dopo la vulcanica conferenza stampa dello scorso giugno. L'ex capitano giallorosso è in tribuna all'Olimpico per la gara contro il .

A seguito dell'addio alla società, l'ex numero 10 non aveva più seguito nessuna partita della squadra di Fonseca, fino ad oggi. Totti è arrivato allo stadio con il presidente del CONI Malagò e il figlio Cristian.

L'ultima volta che Totti era stato all'Olimpico con la Roma in campo era stata 5 mesi fa, in occasione della partita d'addio di Daniele De Rossi. In quell'occasione era ancora ufficialmente un dirigente del club.

Questa volta invece l'ex capitano torna dai giallorossi da tifoso. Era stato allo stadio anche in occasione di -Grecia, in tribuna a fianco di Tare.