Roma-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma sfida il Milan nel big match della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco ospita il Milan di Gennaro Gattuso nel posticipo domenicale serale della 22ª giornata di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, il Diavolo li precede di un punto al 4° posto con un cammino di 9 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior marcatore dei capitolini con 7 goal in 13 presenze, l'argentino Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea a gennaio, è invece il giocatore più prolifico dei rossoneri con 6 reti in 15 partite giocate. La Roma è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, con un cammino identico a quello del Milan.

QUANDO SI GIOCA ROMA-MILAN

Roma-Milan si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 183° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E STREAMING

Il big match Roma-Milan sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

Di Francesco dovrà fare a meno sulla mediana di Cristante e Nzonzi, squalificati, mentre saranno ancora indisponibili gli infortunati Juan Jesus e Mirante. Sulla via del recupero Perotti e Under. In difesa, davanti a Olsen, spazio dal 1' sulla destra per Santon, con Kolarov a sinistra e il ritorno al centro di Fazio accanto a Manolas. Sulla mediana si rivedrà dal 1' De Rossi, al suo fianco dovrebbe essere arretrato Lorenzo Pellegrini. In attacco avanzato Florenzi con Zaniolo ed El Shaarawy alle spalle del centravanti Dzeko.

Cinque assenze sicure anche per Gattuso: oltre a Bonaventura (stagione finita), Biglia, Caldara, Reina e Zapata saranno indispobili perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Il tecnico rossonero dovrebbe confermare il 4-3-3. Con Gianluigi Donnarumma fra i pali, in difesa Calabria e Rodriguez saranno i terzini, mentre in mezzo sarà confermata la coppia composta da Musacchio e Romagnoli. In mezzo al campo Paquetà, Bakayoko e Kessié. Davanti Piatek favorito su Cutrone per il ruolo di centravanti, con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Calhanoglu.