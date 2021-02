Roma-Milan, Pioli chiaro: "Match che vale più di tre punti"

Dopo due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan va alla caccia di una vittoria che restituisca punti e morale alla squadra, sul campo della Roma.

Stefano Pioli ha tenuto a sottolineare l'importanza della partita in conferenza stampa, un vero e proprio scontro diretto per la Champions.

Le critiche per qualche risultato negativo non recano fastidio.

"E' tutto normale. Siamo stati elogiati tanto in precedenza e ora le critiche le riceviamo se non giochiamo all'altezza. Nello spogliatoio non cambia nulla, le motivazioni le abbiamo sempre. Il momento è decisivo: da marzo in poi si decidono il campionato e l'Europa League. L'obiettivo è essere protagonisti fino alla fine, le critiche servono per spronarci a dare sempre di più".