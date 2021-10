La rete del vantaggio contro la Roma, porta Ibrahimovic a raggiungere una doppia cifra tonda nella sua leggendaria carriera.

Nella carta d'identità sono quaranta. Anni. Eppure, Zlatan Ibrahimovic non smette di essere decisivo e di raggiungere record. Anche contro la Roma, nel big match dell'undicesimo turno di Serie A, è stato lo svedese a sbloccare la gara, con una punizione su cui Rui Patricio nulla ha potuto.

La rete contro la Roma, la teza nel 2021/2022, è di fatto la 150esima in Serie A nella sua carriera tra Inter, Juventus e ovviamente Milan. 261 le presenze per raggiungere la prestigiosa cifra tonda, che solamente sei giocatori stranieri hanno agguantato.

Prima di lui, infatti, hanno segnato almeno 150 reti, Hernan Crespo e Istvan Nyers, vicini a 153, Luis Vinicio a 155, e soprattutto Gabriel Omar Batistuta a 184, Kurt Hamrin a 190 e ovviamente il massimo cannoniere straniero della Serie A, Gunnar Nordahl, irraggiungibile per tutti a 225.

Non solo la rete numero 150 in A, ma anche la 400 nei campionati professionistici, tra Svezia, Olanda, Italia, Barcellona, Inghilterra e Stati Uniti. Ibrahimovic si avvicina alle 1000 gare ufficiali in carriera, e allo stesso punto alle 600 in tutte le competizioni, compresa la Nazionale svedese.

Dopo la rete del vantaggio contro la Roma, Ibrahimovic ha alzato le mani in segno di sfida con l'Olimpico, chiedendo più fischi al pubblico: prima della gara, del resto, lo svedese aveva evidenziato di sentirsi "più vivo" davanti alla foga degli avversari, come capitato durante tutta la carriera, escludendo il primo periodo di pandemia senza tifosi. Risultato dell'esultanza? Il giallo.

Quarantuenne il prossimo anno, Ibrahimovic ha evidenziato nella giornata odierna di come non sia sicuro di chiudere la carriera con il Milan: si parlerà del suo futuro a lungo, fino ad una ufficialità di conferma o meno, come del resto successo fino al rinnovo in rossonero fino al 2022.

Sono 70 le reti con il Milan da parte di Ibrahimovic, quasi la metà di quelle segnate in Serie A: 57 quelle con l'Inter, mentre furono 23 nei primi anni di Italia, vestendo la casacca della Juventus. Relativamente alle 400 dei campionati, invece, 113 sono arrivate in Ligue 1, 53 nella MLS, 16 in Liga, 35 in Eredivisie, 17 in Premier League e 16 a inizio carriera in Svezia.

Il prossimo obiettivo di Ibrahimovic? Ovviamente le 600 reti ufficiali: ne mancano 33. Difficile possano arrivare nel 2021/2022, ma mai dire mai. Altrimenti, appuntamento all'anno prossimo: ora come ora, impossibile pensare ad un ritiro, anche a 40 anni. Con, o senza la maglia del Milan.