Nella Roma conferma per i titolarissimi, da Veretout ad Abraham. Pioli sceglie Leao e Ibrahimovic, fuori Diaz, Tonali e Giroud.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mihitaryan; Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leão; Ibrahimovic.

L'Inter ha vinto, Atalanta e Lazio hanno pareggiato. Un match essenziale per il proseguo della stagione, quello tra la Roma e Milan, che chiudono all'Olimpico la domenica di Serie A, in attesa dell'ultimo match previsto lunedì tra il Bologna e il Cagliari.

Mourinho conferma l'undici titolare, senza nessun cambio rispetto alle ultime sfide: Abraham prima punta, supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo. Fuori Shomurodov ed El Shaarawy. A centrocampo c'è Cristante con Veretout, in porta Rui Patricio sarà difeso da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina.

Pioli lascia in panchina Brahim Diaz (alla pari di Giroud), puntando su Krunic come trequartista. Esterni alti Saelemaekers e Leao, prima punta Ibrahimovic. Kessiè e Bennacer in mezzo, tra i pali Tatarusanu. Retroguardia composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.