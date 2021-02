Roma-Milan, Fonseca sugli episodi arbitrali: "Non voglio trovare scuse"

Il tecnico portoghese al termine della sfida dell'Olimpico: "Sarebbe facile in questo momento trovare scuse, ma non voglio farlo".

La Roma incassa un'altra pesante sconfitta contro una grande squadra. Lo scontro diretto a San Siro contro il Milan finisce 1-2 per i rossoneri.

Al termine della gara, Paulo Fonseca ha parlato a 'Sky Sport', spiegando le ragioni della débacle interna, una chance mancata per avvicinare il secondo posto e rientrare tra le prime quattro.

"Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni create dal Milan sono stati palloni persi nella nostra fase di costruzione. Non siamo entrati bene, in una squadra come il Milan è difficile. Penso che abbiamo equilibrato la partita e giocato il nostro calcio".

Il tecnico portoghese non ha poi voluto commentare gli episodi arbitrali.

"Non voglio parlare di arbitri. Sarebbe facile in questo momento trovare scuse, ma non voglio farlo".

Fonseca ha chiuso parlando delle mancanze della squadra contro le altre big.