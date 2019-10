Roma-Milan, due defezioni per Pioli: out Bonaventura e Rodriguez

Il Milan non potrà contare su Bonaventura e Rodriguez contro la Roma: entrambi sono alle prese con problemi di natura muscolare.

Reduce dal pareggio interno ottenuto contro il , il è atteso da una partita molto importante. La compagine rossonera infatti, domenica affronterà all’Olimpico la , sapendo che in palio ci sono quei punti che le consentirebbero di risalire la classifica e di avvicinarsi a quelle zone che a fine stagione valgono una qualificazione europea.

Per l’occasione, Stefano Pioli non potrà contare su due elementi. Nella lista dei 22 convocati stilata dal tecnico, non figurano i nomi di Giacomo Bonaventura e Ricardo Rodriguez.

Il centrocampista è ancora ai box per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra e sta proseguendo il suo lavoro personalizzato per tornare al top della forma, il terzino elvetico invece non prenderà parte alla trasferta nella capitale perché alle prese con un affaticamento all’adduttore destro.

Nella lista dei convocati di Pioli, tornano invece Castillejo e Calabria che hanno scontato un turno di squalifica.

Di seguito l’elenco dei 22 giocatori convocati dal Milan per la sfida con la Roma:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá.

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.