Roma-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match per il 24esimo turno, Roma contro Milan: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ROMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Milan

Roma-Milan Data: 28 febbraio 2021

28 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

(numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Non è certo un periodo positivo in campionato per il Milan, sconfitto nel Derby contro l'Inter e ora scavalcato nettamente in classifica dai cugini. Per rinascere c'è il big match contro la Roma, decisa però ad avvicinare gli stessi rossoneri in classifica.

Se il Milan è stato sconfitto nella stracittadina contro l'Inter per 3-0, la Roma ha perso l'opportunità di sfruttare l'occasione e puntare ai meneghini, visto il pareggio per 0-0 contro il Benevento: ora sono cinque i punti che separano le due squadre.

Nella sfida d'andata giocata nell'autunno 2020 a San Siro, il Milan e la Roma hanno dato vita ad un match spettacolare conclusosi sul 3-3: la doppietta di Ibrahimovic e la rete di Saelemaekers non sono bastati ai rossoneri, con i giallorossi in goal grazie a Dzeko, Veretout e Kumbulla.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere per rimanere informati su Roma-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO ROMA-MILAN

Il big match del 24esimo turno di Serie A tra Roma e Milan si giocherà domenica 28 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma, senza la presenza dei tifosi sugli spalti causa contenimento del contagio da Covid-19. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45.

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La diretta streaming di Roma-Milan sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, smartphone e pc.

Sarà possibile guardare la gara anche su Now TV, piattaforma utile per seguire la programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti offerti.

Naturalmente potrete seguire le fasi salienti Roma-Milan anche qui sul nostro sito con la diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dalle formazioni scelte dai due allenatori, fino al racconto in tempo reale delle azioni migliori del match dell'Olimpico.

Fonseca perde Dzeko per un problema muscolare: al centro dell'attacco ci sarà Borja Mayoral, supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. Pedro verso la panchina. In mezzo Veretout e Villar con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce di centrocampo. Davanti a Pau Lopez il terzetto difensivo vedrà allineati Mancini, Cristante e Fazio..

Nonostante la sconfitta subita nel derby, Pioli dovrebbe confermare l'undici della stracittadina, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. Tonali e Kessié coppia mediana. Davanti a Donnarumma ci saranno Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.