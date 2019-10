Roma-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida il Milan nel big match della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La sfida dell'Olimpico fra la di Paulo Fonseca e il di Stefano Pioli è il piatto forte della domenica calcistica della 9ª giornata di . Di fronte due squadre che per problemi diversi sono ancora alla ricerca di una loro precisa identità e puntano a risalire in classifica.

I capitolini sono sesti a quota 13 punti (peggior partenza nelle prime 8 giornate dal 2011/2012) assieme al , con un cammino di 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i milanesi invece sono addirittura decimi con e con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e ben 4 sconfitte.

Negli 84 precedenti in Serie A giocati in casa della Lupa il risultato più ricorrente è il pareggio, verificatosi in 31 occasioni, mentre il Milan si è imposto 28 volte e la Roma 25. Se Edin Dzeko non ha mai segnato ai rossoneri quando ha giocato all'Olimpico, il polacco Krzysztof Piatek è andato a segno in tutte e 3 le partite che ha giocato finora all'Olimpico (2 i goal rifilati alla Roma e uno alla ).

Proprio i due centravanti sono i migliori marcatori delle due squadre, il bosniaco con 4 reti, il polacco con 3. Se la Roma è reduce da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi negli ultimi 4 turni di campionato, e in settimana ha pareggiato in casa in per 1-1 con il Mönchengladbach, il Milan viene da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare, di cui soltanto una sotto la gestione Pioli. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-MILAN

Roma-Milan si disputerà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 169° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il big match Roma-Milan sarà trasmesso in esclusiva in tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Roma-Milan in diretta mediante Sky Go. La partita sarà visibile su pc e notebook semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proprosti.

Al termine della partita sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Emergenza assoluta per Fonseca: squalificato Kluivert, gli assenti per infortunio saranno ben 7: oltre a Mikhitaryan e Under, vicini comunque al rientro, mancheranno i vari Kalinic, Lorenzo Pellegrini, Diawara, Zappacosta e Cristante. Formazione dunque tutta da inventare per il tecnico giallorosso, che dovrebbe in ogni caso confermare il 4-2-3-1. In attacco il riferimento offensivo sarà ancora Dzeko, costretto agli straordinari e in campo nuovamente con la mascherina facciale per proteggersi dalla doppia frattura allo zigomo. Alle sue spalle ci sarà dal 1' Pastore, che dovrebbe agire accanto a Zaniolo e Perotti, al rientro dopo un lungo stop. In mediana sarà riproposto il difensore Mancini vicino a Veretout. Davanti al portiere Pau López, infine, al centro della difesa spazio all'argentino Fazio con Smalling, mentre Florenzi (favorito su Spinazzola) e Kolarov saranno i due terzini.

Meno problemi per Pioli, che dovrà comunque fare a meno di Bonaventura e Ricardo Rodríguez, oltre che di Caldara, afflitto ancora da dolore al tendine. Tutti e tre non sono stati convocati per la trasferta all'Olimpico. Dubbi soprattutto in attacco, con il portoghese Rafael Leão che potrebbe essere preferito nuovamente al polacco Piatek come centravanti. Come esterni offensivi dovrebbero giocare a sinistra Suso, nonostante lo spagnolo appaia ancora lontano dalla sua miglior condizione, e a destra Calhanoglu. In mediana Kessié e Paquetá saranno le due mezzali, mentre in regia Biglia sarà nuovamente preferito a Bennacer. In difesa torna a disposizione Calabria dopo aver scontato il turno di squalifica, ma a destra potrebbe giocare ancora Conti, con Theo Hernández a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Musacchio e Romagnoli. Fra i pali Gigio Donnarumma.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu