Roma e Milan contro il 'Corriere dello Sport': "Negato l'accesso ai centri d'allenamento"

"Black Friday". Con le sagome di Romelu Lukaku e Chris Smalling. Una prima pagina, quella del 'Corriere dello Sport', che ha fatto discutere per tutto il giorno. E ora arriva la reazione ufficiale della , che, assieme al , annuncia di aver preso un duro provvedimento nei confronti del quotidiano.

"L'AS Roma e il Milan condannano pubblicamente il titolo di oggi del Corriere dello Sport in prima pagina.

Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo.

In risposta al titolo "Black Friday" pubblicato oggi dal giornale, la Roma e il Milan hanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri di allenamento per il resto dell'anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo.

Entrambi i club sono consapevoli che comunque l’articolo di giornale associato al titolo "Black Friday" contenga un messaggio antirazzista ed è questa la ragione per la quale sarà vietato l’accesso al Corriere dello Sport solo fino a gennaio.

Restiamo totalmente impegnati nella lotta contro il razzismo.

AS Roma e AC Milan".