Roma-Milan 2-1: Dzeko e Zaniolo portano i giallorossi al quinto posto

La Roma batte il Milan 2-1 all'Olimpico: Dzeko sblocca, poi Zaniolo risponde al pareggio di Theo Hernandez. Pioli ancora a secco di vittorie.

La va oltre l'emergenza e torna alla vittoria, conquistando il quinto posto. I giallorossi stendono 2-1 il nel big match della 9ª giornata di , grazie ai goal di Dzeko e Zaniolo. A nulla serve la retee di Theo Hernandez.

L'approccio alla partita del Milan lascia sensazioni positive a Pioli. Leao si mostra vivace, al pari di Paquetà, che si vede annullare un goal per fuorigioco. I rossoneri sono a due facce: l'attacco funziona, ma la difesa soffre e fatica a far uscire palloni puliti. La Roma non si fa pregare e punisce con Dzeko, versione mascherata: abbandonato sul secondo palo incorna l'1-0 alle spalle di Donnarumma.

Smalling prova a raddoppiare ancora su calcio d'angolo, come fatto dal bosniaco, ma manda fuori. In avvio di ripresa arriva così il pareggio, una giocata di Theo Hernandez che stringe la sua posizione, palleggia e tira col destro: una deviazione manda fuori causa Pau Lopez. Nemmeno cinque minuti dopo, Calabria manda alle ortiche la giocata del collega regalando palla alla Roma ai 20 metri: Zaniolo ringrazia e spiazza Donnarumma con il sinistro.

Pioli manda in campo Piatek al posto di Paquetà per la rimonta, ma l'occasione più grande è ancora della Roma, ancora da calcio d'angolo, stavolta con Mancini (ancora in versione centrocampista): colpo di testa che termina fuori di poco. Il forcing finale rossonero, trainato soprattutto dal destro di Calhanoglu e dalle accelerazioni di Hernandez, porta poco: bottino pieno per la Roma dopo due pareggi. Pioli ancora a secco di punti.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 2-1

MARCATORI: 38' Dzeko, 55' Hernandez, 59' Zaniolo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 6 (72' Cetin 5.5), Smalling 6.5, Fazio 6.5, Kolarov 6; Veretout 6.5, Mancini 6.5; Zaniolo 7 (83' Santon s.v.), Pastore 7, Perotti 6 (52' Antonucci 5.5); Dzeko 7.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6.5; Conti 5.5 (52' Calabria 5), Musacchio 5.5, Romagnoli 5.5, Hernandez 7; Paquetá 5.5 (64' Piatek 5), Biglia 5 (72' Bennacer 5.5), Kessié 5; Suso 5.5, Leão 6, Calhanoglu 6.

ARBITRO: Daniele Orsato

AMMONITI: Mancini, Musacchio, Biglia, Calhanoglu, Antonucci, Cetin, Kolarov, Romagnoli, A. Donnarumma.

ESPULSI: nessuno