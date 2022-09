La Roma ragiona sul difensore: da Maksimovic a Zagadou, i giallorossi riflettono

José Mourinho ha chiesto alla società rinforzi per il reparto arretrato dal mercato degli svincolati: diversi i nomi in lista.

Non sono state le quattro reti subite a Udine a far suonare un campanello d'allarme in casa Roma, ma il numero di difensori a disposizione di José Mourinho, che nelle ultime settimane ha fortemente richiesto un nuovo profilo per il reparto arretrato.

Con il mercato chiuso si può, com'è noto, ricorrere alla lista dei giocatori svincolati per rafforzare la retroguardia: così il portoghese ha lanciato segnali forti alla società.

La risposta della dirigenza, però, è stata chiara: il general manager Thiago Pinto, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre Udinese-Roma, ha frenato, spiegando che non accadrà nulla in entrata.

"Il mercato è chiuso e ora dobbiamo concentrarci sulle partite prima della sosta".

Mourinho, comunque, proverà a far valere le sue ragioni, in linea con il suo stile: attualmente il portoghese può contare su Mancini, Ibanez, Smalling e Kumbulla. Manca, insomma, almeno il profilo di un centrale per completare il reparto.

Tra i nomi in lista ci sarebbero quelli di Nikola Maksimovic, lo scorso anno a Genoa, che sì conosce bene la Serie A, ma che è reduce da stagioni difficili per via degil infortuni: lo stesso si può dire di Dan-Axel Zagadou, ex Borussia Dortmund e PSG (67 gare in Bundesliga in 5 stagioni dal suo arrivo in Germania).

Più indietro ci sono Jason Denayer, difensore belga cercato anche dal Torino nella scorsa sessione di mercato, Edgar Ié, reduce da un infortunio al crociato, e l'ex Manchester City Eliaquim Mangala.

Situazione ancora da definire, insomma, in casa Roma, tra progetti della società e volere di Mourinho: se ne continuerà a discutere.