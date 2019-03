Roma, Manolas verso il rientro contro il Porto: possibile ritorno al 4-2-3-1

Possibile cambio di modulo per la Roma contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Manolas verso il recupero.

Archiviata la sconfitta nel derby contro la Lazio, la Roma di Eusebio Di Francesco è chiamata ora all'appuntamento di coppa contro il Porto. I giallorossi in Portogallo dovranno difendere la vittoria per 2-1 ottenuta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nonostante la pesante debacle nell'ultima gara di campionato, dalle parti di Trigoria nelle ultime ore è comparso un sorriso. Si tratta di quello di Konstantinos Manolas, assente nel derby ma pronto a rientrare contro il Porto.

Il difensore greco è tornato ad allenarsi dopo l'influenza che lo ha costretto a saltare la gara contro la Lazio, permettendo così a Di Francesco di sperare in un suo completo recupero per la delicatissima sfida in Europa di mercoledì sera, come riportato da 'ForzaRoma'.

Chi non sarà della partita è invece Cengiz Under, ancora ai box a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Oltre al ritorno di Manolas, stando a 'La Gazzetta dello Sport', la Roma potrebbe poi tornare al vecchio 4-2-3-1, modulo preferito dai giocatori giallorossi.

Eusebio Di Francesco potrebbe così schierare il capitano De Rossi e Nzonzi in mediana, con El Shaarawy, Pellegrini e Zaniolo alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko. Un ritorno al passato che la Roma spera possa portare al giusto risultato: la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.