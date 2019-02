Roma, Manolas meno grave del previsto: può recuperare per la Lazio

Filtra ottimismo per Kostas Manolas, uscito per infortunio durante Frosinone-Roma: possibile il rientro nel derby, annullato l'ultimo esame.

Un forte sospiro di sollievo per la Roma, che nel momento più delicato della stagione deve affrontare ancora un elevato numero di infortuni: sembra però meno grave del previsto quello di Kostas Manolas, sostituito nel finale della sfida giocata sul campo del Frosinone.

I primi esami strumentali hanno escluso fratture per il difensore greco e la risonanza magnetica prevista per oggi è stata annullata: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', le condizioni del giocatore sarebbero infatti meno gravi del previsto.

Se dovesse sparire anche il dolore nelle prossime ore, Manolas potrebbe recuperare per il derby in programma sabato sera contro la Lazio. Ancora da valutare invece le condizioni di Cengiz Under, che potrebbe ritardare il suo rientro in gruppo.