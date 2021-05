Roma-Manchester United dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Manchester United nel ritorno delle semifinali di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ROMA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Manchester United

Roma-Manchester United Data: 6 maggio 2021

6 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Serve l'impresa alla Roma di Paulo Fonseca contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nella semifinale di ritorno di Europa League per ribaltare il pesante passivo di 6-2 rimediato all'andata e ottenere la qualificazione alla finalissima.

I giallorossi devono vincere con almeno 4 goal di scarto sugli inglesi per superare il turno, mentre ai Red Devils basta anche perdere con un passivo inferiore a 4 goal. In caso di 6-2 per la Roma si disputerebbero i tempi supplementari e, qualora non fossero sufficienti per designare un vincitore, si batterebbero i calci di rigore.

Sarà la seconda gara fra le due formazioni in Europa League dopo quella di andata giocata ad Old Trafford. I 7 precedenti europei sono nettamente favorevoli ai rossoneri di Manchester, con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nel caso in cui questi ultimi si qualificassero, sarebbe la prima finale raggiunta con OIe Gunnar Solskjaer in panchina, in precedenza sempre eliminato in semifinale (2 volte in League Cup, una in FA Cup, una in Europa League). Il bosniaco Edin Dzeko è il miglior marcatore europeo della Roma con 31 goal complessivi realizzati.

Lo spagnolo Borja Mayoral è il bomber della Roma in quest'edizione dell'Europa League e con 7 goal guida la classifica marcatori del torneo assieme a Pizzi del Benfica e Yusuf Yazici del Lille, mentre Bruno Fernandes, capocannoniere uscente, con 5 reti è il giocatore più prolifico del Manchester United. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-MANCHESTER UNITED

Roma-Manchester United si disputerà la sera di giovedì 6 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Sarà il secondo confronto in Europa League fra le due squadre dopo il match dell'andata disputato in Inghilterra.

La semifinale di ritorno di Europa League, Roma-Manchester United, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Mediante Sky Go sarà possibile vedere Roma-Manchester United anche in diretta streaming, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone o tablet.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Europa League a chi acquista il pacchetto Sport.

Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio sarete aggiornati in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita.

Con 4 goal da recuperare Fonseca potrebbe optare tatticamente per il 3-4-1-2, dando spazio in attacco al tandem Dzeko-Borja Mayoral, con Mkhitaryan a supporto sulla trequarti. In questa ipotesi Lorenzo Pellegrini agirebbe da interno di centrocampo accanto a Cristante, con Karsdorp e Bruno Peres (che dovrebbe recuperare da un problema fisico) esterni di fascia. In caso di conferma del 3-4-2-1, invece, sarebbe Villar l'uomo in più in mediana per i giallorossi, con Borja Mayoral che partirebbe dalla panchina e Pellegrini avanzato in posizione di trequartista. In difesa linea a tre formata da Mancini, Smalling e Ibañez. K.o. Pau López, toccherà infine a Mirante (favorito su Fuzato) difendere la porta giallorossa. Resta lunga la lista degli indisponibili per la Lupa, che non potrà disporre, fra gli altri, di giocatori importanti come Spinazzola e Veretout.

Solskjaer si affiderà al consueto 4-2-3-1 dei Red Devils. Davanti al portiere De Gea, in difesa Wan-Bissaka e Shaw (in vantaggio su Alex Telles) potrebbero essere i due terzini, con Bailly e Maguire coppia centrale. In mediana Matic (favorito su Fred) affiancherà McTominay. Davanti ballottaggio per il ruolo di prima punta fra Cavani e Greenwood, mentre James, Bruno Fernandes e Pogba si candidano per partire dall'inizio sulla trequarti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood.