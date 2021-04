Roma-Manchester United in semifinale: Red Devils avversari per sognare

Il Manchester United ha eliminato il Granada, la Roma ha avuto la meglio sull'Ajax: si sfideranno in semifinale di Europa League.

Non evoca certo bei ricordi nei cuori e nelle menti dei tifosi della Roma, il Manchester United. Impossibile dimenticare quel 7-1 subito, ma anche gli altri risultati negativi tra il 2006 e il 2008. Ora nuovamente di fronte, giallorossi contro Red Devils, per conquistare la finale di Europa League.

Chiusi i quarti di Europa League, è stato infatti delineato il quadro delle semifinali: una sarà quella tra Roma e Manchester United, l'altra quella tra Villarreal e Arsenal. Quest'ultima ha eliminato lo Slavia Praga grazie ad un grande primo tempo, ribaltando il pronostico che vedeva il team ceco favorito per la qualificazione in virtù dell'1-1 precedente.

ROMA-MANCHESTER UNITED, QUANDO?

Le semifinali di Europa League si giocheranno il 29 aprile e il 6 maggio, in entrambi i casi alle ore 21. Non è stato ancora definito chi giocerà la gara di ritorno in casa: da valutare dunque se la Roma avrà la possibilità di giocare il secondo match tra le mura amiche dell'Olimpico.

ROMA-MANCHESTER UNITED, I PRECEDENTI

Come detto, non sono certo favorevoli i precedenti tra Roma e Manchester United. Il match più famoso è senza dubbio il 7-1 subito nel 2006/2007 dopo il 2-1 dell'andata dei quarti di Champions League. Nella stagione successiva ben quattro incontri tra giallorossi e Red Devils: nel gruppo F vittoria per 1-0 degli inglesi e pari per 1-1, dunque 2-0 e 1-0 in favore del team Ferguson nei due match dei quarti.

L'ALTRA SEMIFINALE

Una tra Villarreal e Arsenal arriverà sicuramente in finale per provare a conquistare la prima Europa League della propria storia. Allo Stadion Gdańsk di Danzica, Polonia, la vincente tra il club spagnolo e quello inglese avranno lo slot da 'padrona di casa'.