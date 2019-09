Roma, l'ultima idea di Fonseca: Mancini da terzino destro bloccato

Gianluca Mancini può essere l'arma tattica della Roma: Fonseca pensa di spostarlo terzino destro bloccato per dare equilibrio e colmare le lacune.

4 goal subiti in 2 partite e tante, troppe occasioni concesse. La prima di Paulo Fonseca diverte quando ha la palla, ma soffre senza. Per questo il tecnico portoghese cerca nuove soluzioni per trovare equilibrio e solidità.

Una delle possibili mosse, secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe quella di portare nel ruolo di terzino destro GIanluca Mancini, ovvero il fiore all'occhiello della campagna trasferimenti estiva per quanto riguarda la difesa, nonché 'erede' di Manolas.

Il centrale classe 1996 ha già giocato nel ruolo di terzino destro in Nazionale: il suo omonimo Roberto, di mestiere CT, lo ha schierato in diverse uscite per garantire equilibrio e fisicità. Con risultati discreti.

Anche Fonseca potrebbe decidere di puntare su di lui per sopperire alle assenze di Spinazzola e Zappacosta, al momento infortunati, e con la voglia di tornare ad avanzare Florenzi a centrocampo, soprattutto con gli infortuni di Under e Perotti. In difesa al centro sarebbero quindi in tre per due maglie: Fazio, Smalling e Juan Jesus.

Non sarebbe una prima volta per Mancini, ma nemmeno per la Roma. La difesa a 'tre e mezzo' era già stata un'idea di Luciano Spalletti, resa possibile grazie alla presenza di Rüdiger e di Digne sulla sinistra. Ora ci ripensa Fonseca, perridare equilibrio alla Roma.