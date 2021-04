La Roma fa l'impresa: vince 1-2 sul campo dell' Ajax e muove un primo importante passo verso la finale, in attesa della gara di ritorno che si giocherà tra sette giorni all'Olimpico.

Paulo Fonseca a 'Sky Sport' nel post partita ha applaudito i suoi giocatori per una vittoria di grande prestigio, arrivata nonostante tante avversità tra le quali l'infortunio di Spinazzola.

Il tecnico giallorosso si è poi sfogato parlando delle voci e delle notizie secondo cui ci sarebbero state delle discussioni tra il tecnico e i giocatori, definendole bugie.

"Fino a 3-4 partite fa siamo sempre stati tra le prime quattro. Poi abbiamo perso giocatori molto importanti. Io faccio il mio lavoro, accetto le critiche. Non accetto le bugie. La Roma sta rappresentando l’Italia in questo momento e in questa settimana si sono create tante bugie, è difficile da capire. E non è positivo.

Questa settimana hanno creato un casino con una bugia incredibile, hanno detto che i giocatori mi hanno affrontato, che abbiamo avuto un confronto prima dell’allenamento. Non c’è serietà quando si scrivono queste cose e non le posso controllare".