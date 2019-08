Roma, l'ex D.g. del Genoa: "Monchi mi propose Zaniolo in prestito l'ultimo giorno di mercato"

Giorgio Perinetti, ex Direttore Generale del Genoa, rivela un curioso retroscena di calciomercato riguardante Nicolò Zaniolo: "Monchi mi telefonò...".

La carriera di Nicolò Zaniolo avrebbe potuto avere altri colori, diversi da quelli giallorossi della . A rivelarlo ai microfoni di 'Tele Radio Stereo' è stato l'ex Direttore Generale del Giorgio Perinetti, che ha svelato un retroscena di calciomercato risalente all'estate 2018, dopo che il giovane talento si era trasferito nella capitale dall'.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"L'anno scorso siamo andati dall’Inter e abbiamo fatto delle operazioni, tra cui Radu. Abbiamo cercato anche Zaniolo, ma i nerazzurri ci hanno comunicato che era già impegnato in trattative con la Roma".

A sorpresa, però, il nome del classe 1999 è tornato prepotentemente in pista per i liguri nelle ultime ore di trattative.

"Nell’ultimo giorno di mercato mi ha chiamato Balzaretti dicendomi che Monchi mi voleva parlare. Lo spagnolo mi ha chiamato chiedendomi se fossi interessato al prestito di Zaniolo".

Se il Genoa avesse accettato, Zaniolo non sarebbe mai esploso in giallorosso nella passata stagione, in cui ha totalizzato 36 presenze e 6 goal in tutte le competizioni.