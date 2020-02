Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: Under dal 1', Mancini in difesa

Le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: Fonseca preferisce Under a Kluivert e Carles Perez, Mancini torna in difesa. Liverani con Lapadula.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Barak, Mancosu; Lapadula.

Altre squadre

La , reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, vuole ripartire in casa contro il nella gara valida per la venticinquesima giornata di .

Fonseca ritrova Cristante che si riprende il suo posto a centrocampo accanto a Veretout. Mancini quindi torna in difesa, mentre Bruno Peres e Kolarov vincono i ballottaggio con Santon e Spinazzola.

Dietro l'intoccabile Dzeko giocano Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e il turco Under che è stato quindi preferito a Perotti e Carles Perez.

Nel Lecce c'è Lapadula unica punta: alle sue spalle Liverani sceglie Barak e Mancosu. Deiola, Petriccione e Majer a centrocampo. I due terzini sono ancora Donati e Calderoni.